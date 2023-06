Merlin l'Enchanteur. L'histoire du film

Toute l'histoire du classique Disney : Merlin l'Enchanteur dans un bel album, pour un moment de lecture à partager entre parents et enfants. Découvrez toute l'histoire du film dans cet album carré, relié cartonné de 84 pages, avec de grandes illustrations pleine page. Les textes courts et faciles à lire sont rythmés par de nombreux dialogues. Dès 4 ans. L'histoire : Au coeur de la forêt anglaise, Merlin l'Enchanteur se prépare à recevoir un invité très important : le jeune écuyer Moustique. Le garçon est promis à un destin exceptionnel, le magicien en est certain ! Sans hésiter, Merlin s'occupe de l'éducation de l'enfant. Avec un peu de magie et beaucoup d'intelligence, les deux amis vont réaliser de grandes choses.