La reine des neiges. Avec QR code

L'histoire complète du film à lire et à écouter avec un QR Code ! - Un petit album illustré de 48 pages pour découvrir les aventures d'Anna, Elsa et Olaf. - Un livre accompagné de la version audio de dix minutes d'écoute pour plonger au coeur de l'histoire. - Une immersion complète grâce aux effets sonores et aux dialogues originaux du film. Dès 3 ans. L'histoire : A Arendelle, la reine Elsa a un secret. Elle peut créer de la glace avec ses doigts. Un jour, elle perd le contrôle de ses pouvoirs et plonge le royaume dans un hiver éternel. Anna, sa soeur, se lance alors à sa recherche, prête à braver tous les dangers...