Kimi no knife Tome 10

Suite aux aveux de Makihara, Hosaka fonce à l'hôpital où a été admise Kuzumi. Au même moment, une voiture s'arrête à la hauteur d'Itsuki... Levons le rideau sur ce dernier acte qui place les criminels de Yua Kotegawa face à leurs choix. Quel destin attend ceux qui ont franchi la ligne de non-retour ? Yua Kotegawa est reconnue pour ses thématiques ô combien singulières et sombres. L'auteure de Détenu 042 et Anne Freaks propose ici une intrigue simple et redoutable qui rappelle la question posée dans Death Note : un meurtre est-il justifié si la victime est un criminel ? La mangaka édulcore la vision manichéenne de l'être humain selon laquelle les individus sont bons ou mauvais. Elle instaure la notion de gris, de demi-teinte en mettant en avant la jeunesse mise de côté par la société japonaise ou les victimes de l'immigration.