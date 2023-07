Daredevil & Echo : Tranches de vide

Maya Lopez sait reproduire les prouesses physiques les plus impressionnantes, il lui suffit juste de les observer, ce qui compense largement son handicap. Repérée par le Caïd qui voit en elle une arme contre Daredevil, il dresse la jeune fille, dénommée Echo, contre le héros, en lui faisant croire qu'il est l'assassin de son père. Cette saga qui marque la première apparition du personnage d'Echo, que l'on voit dans la série Disney+ Hawkeye et qui aura droit à sa propre série cette année (avec le retour de Matthew Cox et Vincent d'Onofrio dans les rôles de Daredevil et du Caïd), est également l'une des trop rares prestations de Joe Quesada, dessinateur avant d'être le Rédacteur en Chef de Marvel. Autant de raisons qui rendent cet album incontournable.