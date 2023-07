Deuxième année. Fallen Academy 2

Lincoln pourra-t-il protéger Brielle de ses ténèbres ? Quand l'occasion de libérer sa mère de Demon City se présente, Brielle la saisit. Peu importe que ce soit dangereux, elle est prête à tout pour réunir les siens à Angel City. Tout se passe d'ailleurs comme prévu jusqu'à la cérémonie de l'Eveil de son frère. Ce qu'il est... stupéfait tout le monde, et il est mis à l'écart jusqu'à ce qu'il apprenne à contrôler ses pouvoirs. Puis Brielle perd une personne qui lui est chère, et use de tous les moyens nécessaires pour la retrouver. Des moyens que Lincoln désapprouve. Mais même s'il trouve que Brielle prend trop de risques, il fait son possible pour la protéger envers et contre tous. Si seulement il pouvait la protéger d'elle-même... Alors que des pouvoirs indicibles s'élèvent en elle, Brielle s'engage sur une voie dangereuse. Celle des ténèbres qui pourraient bien étouffer sa lumière à jamais.