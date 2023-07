De plumes et d'os. Le jeu des couronnes 2

Elue. Accusée à tort du meurtre de mon père par son assassin. Les Cours Faes à mes trousses. Destinée à ne jamais pouvoir toucher l'homme pour qui je brûle de désir. Et ma situation n'est pas près de s'embellir... Si ma vie avait commencé à s'améliorer, ce n'est plus du tout le cas. Loin de là. Et le dernier merdier en date ? C'est la cerise sur le gâteau et le guili à la betterave ! Le père qui m'a abandonnée à la naissance est désormais mort. L'agitation règne au sein des cours assoiffées de sang. De mon sang. Je dois démasquer le coupable, mais pas avant d'avoir résolu le mystère de la folie qui s'abat sur le peuple fae. Première étape : localiser l'entrée de l'Autre Monde avant que les royaumes ne sombrent dans l'anarchie. C'est là-bas que je trouverai les réponses dont j'ai besoin, j'en suis convaincue. Avec mes deux nouvelles épées enchantées, un bouclier magique, mon pouvoir capricieux et un esprit étrange à mes côtés, je dois retrouver le chemin de notre terre ancestrale. Et si j'y parviens en résistant au fae de la Cour d'Hiver qui traque chacun de mes pas, encore mieux ! Mais je suis à moitié humaine, après tout.