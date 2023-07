Bestiaire vestiaire. La part animale de l'habit breton

La part animale de l'habit breton ne saute pas aux yeux. Pourtant, l'animal se cache derrière matières, motifs, symboles et même dans le vocabulaire associé au costume. C'est ce joyeux bestiaire que le Musée départemental breton convoque ainsi de juin à décembre, en s'appuyant sur ses très riches collections, pour les donner à voir sous l'angle original de leurs liens aux animaux, à travers les matières mises en oeuvre (laine, fourrure, cuir, plume, soie, osâ¦), mais aussi à travers des motifs ou appellations évocatrices. ⢠Le catalogue présentera de façon exhaustive les collections exposées. Il prolongera aussi l'exposition en y incluant des photographies des XIXe et XXe siècles qui montrent la façon dont ces vêtements étaient portés. Aux côtés des coiffes, chapeaux bretons, gilets, bragous, jupes, sabots, chaussures et autres pièces traditionnelles, des créations textiles contemporaines inviteront à un pas de côté et un regard décalé.