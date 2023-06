Prodigy. Tome 2, Le cercle Icare

Edison Crane est l'homme le plus intelligent de la planète et la huitième fortune du monde. Enfin, c'est ce qu'il croyait jusqu'à ce qu'il découvre l'existence de l'Icarus Society. C'est le début d'une course contre les esprits les plus brillants qui existent. En jeu ? La découverte d'une civilisation perdue, les secrets qu'elle renferme et le destin du monde entier ! Avec Matteo Buffagni (Daredevil, X-Men), le scénariste star Mark Millar (Old Man Logan, Jupiter's Legacy) signe la suite de son Prodigy de 2019 (co-créé avec Rafael Albuquerque). Comme il est prévu avec toutes ses oeuvres créées depuis qu'il est chez Netflix, Prodigy devrait être adaptée par la plateforme.