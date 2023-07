150 fiches de révision - attractives et très visuelles - pour réviser son brevet et mémoriser les points clés dans toutes les matières : français, maths, histoire-géographie EMC, sciences (SVT, physique-chimie, technologie). 150 fiches pour réviser autrement Pour chaque notion : - une double-page permettant d'avoir tout le contenu en même temps sous les yeux - une présentation aérée et graphique, à la manière d'une superbe fiche de révision personnelle - des schémas, cartes mentales et éléments dessinés qui aident à la mémorisation Un tout-en-un très pratique pour préparer l'examen - toutes les notions essentielles pour les cinq épreuves du brevet, y compris l'oral - une présentation de chaque épreuve avec des conseils de méthode - des questions flash qui réactivent la leçon après chaque révision - des quiz à la fin de chaque partie, pour vérifier qu'on est prêt