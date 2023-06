Mylène Farmer, ombres et lumières

Incandescente, extravagante, inaccessible... En quarante ans de carrière, Mylène Farmer s'est imposée comme une artiste hors normes. Un succès qui traverse les générations, jusqu'à son dernier album, L'emprise. Et pourtant, malgré cette célébrité, Mylène est restée une femme secrète. Cette biographie lève le voile sur l'énigme Farmer. On découvre une petite fille timide née au Québec et déracinée très tôt, une adolescente solitaire élevée chez les bonnes soeurs, ce qui lui donnera le goût du sacré et de la transgression des interdits. On découvre aussi une personnalité très différente, joyeuse, passionnée et une femme d'affaires avisée, loin de l'image provocatrice que l'on s'en fait. Une femme qui, en cultivant le secret et l'ambiguïté, a réussi à devenir une icône. Sans contrefaçon.