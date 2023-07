T.s.a.. Récit intime et inattendu d’une autiste

"Je suis désolé maman... mais là j'ai envie de me tuer" . Ces paroles de Tim, le jeune fils de Marie, vont bouleverser la vie de cette famille. Comment Tim, dont son chat est le seul confident, pourra-t-il briser son isolement ? Marie, privée du soutien de sa mère Malou, pourra-t-elle faire face à cette épreuve troublante qui résonne avec son passé ? Quels sont les défis qui les attendent sur ce chemin semé d'obstacles ? Diagnostiquée avec un Trouble du Spectre de l'Autisme à l'âge de 51 ans, Sophie découvre ses particularités. Contrainte de s'adapter et de s'autoréguler (son cerveau ne perçoit ni le global ni le subjectif), elle s'épuise rapidement. Les informations sont souvent traitées avec un certain retard, ce qui engendre des souffrances. Femme, auteure, épouse, mère et aidante, Sophie dévoile son parcours surprenant et intime.