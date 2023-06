La saga d'Auren Tome 3 : Gleam

"Je ne le choisis pas. Plus maintenant. Je me choisis". Après tout ce qu'elle a traversé, Auren ne veut plus être enfermée dans une prison dorée. Trahie par Midas et cernée par les mensonges, elle ne compte pas rester les bras croisés et se laisser dépérir. Rien ne doit la détourner de son désir de revanche, et surtout pas la présence du puissant roi Ravinger, qui ne la laisse pas indifférente. Cette fois, ce sera elle qui posera le piège... en espérant que son coeur s'en sorte indemne.