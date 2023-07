Etapes - le cyclisme en haute-savoie

Vivre et faire vivre la culture du cyclisme - notamment du Tour de France - en Haute-Savoie auprès des passionnés de tout âge, amateurs de belles histoires et de belles routes, de culture et de patrimoine. Etapes incarne la vitalité du cyclisme en Haute-Savoie sous différents prismes : l'histoire avec les multiples passages souvent épiques du Tour de France, Criterium du Dauphiné ou lors des championnats du monde de 1980 à Sallanches ; l'exploration avec la découverte à vélo de cols connus ou inconnus, la culture en partant à la rencontre de ceux qui font ou ont fait briller le cyclisme dans le département, l'économie aussi en revenant sur la saga de Mavic par exemple. Des rives du lac d'Annecy au Mont-Blanc, il y a tant à pédaler en Haute-Savoie ! Etapes fait appel à diverses plumes spécialistes pour couvrir l'ensemble du sommaire, servi par une iconographie particulièrement soignée.