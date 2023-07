Agenda montagne. Les plus beaux lacs des Alpes, Edition 2024

Une sélection des plus belles photos de lacs alpins au fil des saisons, du massif du Mont-Blanc au Mercantour. Sportifs, naturalistes ou contemplatifs, passez l'année en montagne au bord d'un lac. Bleu opale, verts ou noirs, d'origine glaciaire ou autre, les lacs font le charme des Alpes françaises. Les uns sont perchés et difficiles d'accès, les autres au fond d'une vallée s'offrent facilement au regard. Lieu d'une simple halte ou but de randonnée, ils sont toujours très appréciés des marcheurs. Semaine après semaine, découvrez une sélection des 40 plus beaux lacs alpins et bivouaquez en pensée au bord de leurs rives.