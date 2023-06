Métropole et coopération. L'exemple de Brest

Et si devenir métropole était pour Brest, davantage qu'une opportunité, une étape de plus dans une démarche patiemment construite sur plusieurs décennies ? Telle est l'hypothèse poursuivie par ce texte qui s'appuie sur le passé tourmenté du territoire. A partir de travaux publiés, d'archives et de témoignages, s'écrit une histoire contemporaine de Brest : sa relation à l'arsenal et à la marine nationale, sa reconstruction, ses relations à l'Etat mais aussi son insertion dans un Ouest breton à construire. L'exemple de Brest dresse également une chronique plus générale de l'adaptation à la métropolisation des villes françaises. Les cahiers POPSU rassemblent les connaissances produites au fil des travaux de recherche-action menés par la Plateforme d'observation des projets et stratégies urbaines (POPSU) dans le cadre du programme "Métropoles".