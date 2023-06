La folie du Totus tuus

Si une spiritualité a marqué l'Eglise, c'est bien celle de Saint Louis-Marie Grignion de Montfort (né le 31 janvier 1673 à Montfort-la-Cane), ce grand missionnaire breton qui a ré-évangélisé l'ouest de la France au début du XVIIIe siècle. Sa "consécration à Jésus par Marie" , exposée dans son "Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge" et résumée par ces deux mots : Totus tuus (tout à toi), a même fait de nombreux saints. L'exemple le plus illustre est celui de Saint Jean-Paul II, qui avait fait de ces deux mots sa devise épiscopale puis pontificale. En quoi consiste cette spiritualité ? A qui s'adresse-t-elle ? Est-elle toujours d'actualité ? Elisabeth de Baudoüin a cherché la réponse à ces questions auprès de spécialistes, dont le père François-Marie Léthel, carme et théologien des saints. Elle a aussi mené l'enquête à Saint Laurent-sur-Sèvre, commune vendéenne qui abrite le tombeau du Père de Montfort et dont le sanctuaire attire les fidèles du monde entier.