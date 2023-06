L'art de penser. Guide de logique pratique

Pascal Ide propose ici un art de penser : " Dit-on assez à l'homme qu'il est un " roseau pensant ", c'est-à-dire que la faculté de penser est, avec la capacité d'aimer, sa grande noblesse ? (...) Mais on ne naît pas animal pensant, on le devient. Nous venons tous à la vie avec une intelligence mais aucun avec son mode d'emploi. C'est à l'éducation de le fournir. Mais elle y songe rarement. " C'est l'objet de ce livre, en fournissant aux intelligences, non une science (à laquelle on a donné le nom abstrait de logique), mais ce quoi Aristote a donné le nom suggestif d'organon, ce qui signifie " instrument " : " une discipline qui se pratique pour mieux vivre, et ici, mieux penser. L'art de penser est à la raison ce que la gymnastique est au corps. Or, la rigueur est rare : " Dans neuf cas sur dix, il est cent fois plus facile d'écrire une belle chose que d'écrire une chose précise ", dit Paul Valéry. "