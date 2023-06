Les vilains garçons préfèrent les rousses

Sammy a un problème avec les Jamieson, père et fils. Le second a volé son coeur avec ses grands yeux de gamin esseulé. Quant au premier, il a un peu trop l'habitude d'obtenir tout ce qu'il veut quand il le veut. Et ce que Grant Jamieson ne peut obtenir en demandant poliment, il s'en empare. Le truc, c'est que Sammy n'a rien contre jouer au chat et à la souris avec un salopard tel que lui. Bien au contraire... Grant aussi a un problème avec la jolie rouquine qui a accepté de jouer les baby-sitters pour son fils. Non seulement elle refuse d'être payée, mais elle a aussi le chic pour réveiller le fauve en lui. A chaque rencontre, les étincelles fusent sans qu'il sache comment les contrôler. Un comble pour un truand psychorigide tel que lui... Quand la mafia russe, un beau papa biker et un tonton givré s'en mêlent, les choses se corsent. Sammy et Grant vont devoir slalomer entre des sentiments au moins aussi dangereux que les balles qui volent dans tous les sens. #romance #contemporain #MF #comédie #badboy