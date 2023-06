Mon cahier de maths facile ! CM1-CM2 [ADAPTE AUX DYS

Un cahier d'activités de maths adaptées et progressives, conçues par des orthophonistes et un enseignant spécialisé, pour les enfants dyscalculiques ou en difficulté d'apprentissage. Le cahier comporte : - Des leçons claires, aérées et adaptées - Des exercices guidés pour une meilleure compréhension J - Des aides visuelles - Des jeux pour faciliter l'apprentissage des maths en CM1-CM2.