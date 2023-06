La matière et le geste. Robert Ryman. Théorie de la médiation et art contemporain

La rationalité du " faire ", mise en évidence par le linguiste et anthropologue Jean Gagnepain (1923-2006) à l'Université de Rennes dans les années 1960, est mise en regard de l'histoire de la peinture telle qu'elle s'élabore depuis la rupture introduite par l'Abstraction au début du XXe siècle. Abstraction qui met la " fabrication " à la hauteur de la " représentation " dont Gagnepain montre que l'une n'est pas subordonnée à l'autre, mais qu'elles sont deux modalités d'une même raison. L'essai propose une " lecture " de l'histoire de l'art, qui privilégie le " faire " tel que les peintres abstraits l'ont introduit au début du XXe siècle. Approche pour laquelle la Théorie de la Médiation propose de nouveaux concepts et une grille d'analyse heuristique. Après un rappel succinct des principaux points de la Théorie de la Médiation (TdM), l'essai revient sur l'histoire de la peinture et examine son basculement " urgique ". Dans une dernière partie, les différents aspects évoqués sont mis en regard de l'oeuvre de l'artiste américain Robert Ryman (1930-2019), retenue pour son approche systématique de la peinture par la peinture, en soi une exploration de la rationalité du faire.