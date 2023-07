Tristan et Iseut

Prisonniers de la fatalité de l'amour, incarnée par le philtre qu'ils ont absorbé, deux amants luttent à la fois contre la société féodale et contre les tensions intérieures qui les consument. Ce célèbre roman médiéval est à l'origine du mythe de l'amour absolu, où à l'ivresse des sentiments se mêle un goût de folie et de mort. Titre recommandé pour les classes de 5e et 4e : 5e : Héros, héroïnes, héroïsmes 5e : Le voyage et l'aventure 4e : Dire l'amour