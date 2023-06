Pascal Haudressy. Edition bilingue français-anglais

Artiste français d'origine tatare, Pascal Haudressy (1968 - 2021) a développé une oeuvre singulière mêlant sculpture, peinture et nouvelles technologies. Images digitales et réalité virtuelle, intelligence artificielle et robotique : les mutations du réel et la pluralité des expériences nouvelles qui en découlent constituent le point de départ de sa réflexion et de sa pratique artistique. Formant un trait d'union entre le passé lointain et l'avenir, entre la science et le mythe, cette oeuvre innovante a été brutalement interrompue par le décès de l'artiste. Ce livre, le second publié par les éditions Skira sous la direction de David Rosenberg, explore les différentes facettes du travail de Pascal Haudressy et rassemble des contributions de commissaires d'exposition et de spécialistes proches de l'artiste : Domitille d'Orgeval, Françoise Paviot, Miguel Chevalier, Jérôme Neutres et Jérôme Sans.