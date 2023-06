Petit Futé Guide Pays Basque. Edition 2023-2024

A cheval entre les Pyrénées et l'Océan Atlantique, le Pays Basque est la région de la gastronomie et des férias. L'attachement du peuple d'Euskadi à ses racines a créé une société où cohabitent tradition et avant-garde culturelle (le Guggenheim de Bilbao). Que vous vous perdiez dans ses recoins pittoresques, que vous participiez à une ancestrale fête de village, assistiez à une course de taureau ou profitiez de l'exaltation de San Sebastian, la Pays Basque est terre d'authenticité.