Le Kamasutra est considéré comme le livre le plus ancien des Kamashastra, les traités sur l'amour charnel de l'Inde ancienne aux plus de mille chapitres. "Kama" signifiant "amour", il raconte à quel point il est important dans une vie d'étudier cet amour. Un texte historique, une leçon du "comment aimer" qui continue encore et toujours de fasciner les générations, maintenant au format manga.