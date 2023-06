Les Terres d'Ogon : Terres d'Ogon Tome 3 : Ma'a-kuru

Après l'attaque de hordes putréfiées de Ma'a-kuru sur sa cité, le mythique Juka'Eyo, le chef le plus craint et haï du Kwalundia, se retrouve sans guerrier. Il s'entoure alors de ses rivaux pour remonter la piste des Ma'a-kuru et les traquer jusqu'en Akarda, le Pays des Morts. L'impensable les attends tous là-bas et le grand Juka'Eyo devra y mener un combat à la hauteur de sa légende... le dernier.