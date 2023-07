Sami et Julie J'apprends le calcul Dès 5 ans

Une méthode simple et efficace pour découvrir les nombres et faire l'apprentissage du calcul ! En 38 leçons d'une page, l'enfant acquiert pas à pas les bases du calcul : - la découverte très progressive des nombres de 1 à 99 ; - les tables d'addition jusqu'à 10, les doubles et les moitiés ; - l'utilisation des dizaines et des unités ; - l'addition simple et avec retenue ; - l'apprentissage de la table de multiplication par 2 ; - la découverte de la soustraction sans retenue. Chacune des leçons présente : - un bref rappel de cours, qui va à l'essentiel ; - 3 à 4 exercices progressifs et variés.