Un grand week-end à Bourges, capitale du Berry

Nouveauté Un grand week-end inédit et 100% terroir à la découverte de la splendide ville de Bourges et du Berry. Dans ce guide, - La visite des splendides sites de Bourges : sa cathédrale inscrite à l'Unesco, le palais Jacques Coeur et ses maisons médiévales. - Les environs de Bourges pour un grand bol d'air : les vignobles de Menetou-Salon et Sancerre, la majestueuse abbaye de Noirlac, le château de Mehun-sur-Yèvre, le village de potiers de la Borne et les bords du canal du Berry. - Des expériences uniques : se balader en barque dans les marais, déguster le vin chez un vigneron de Sancerre, goûter les " couilles d'ânes " et se gaver de crottin de Chavignol ou partir à la rencontre des potiers de La Borne. - Notre sélection d'adresses pour se faire plaisir : chambre avec style dans un hôtel particulier, restau caché dans une ancienne chapelle, cuisine de terroir ou bar à cocktail cool.