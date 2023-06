Vice-versa. L'histoire du film

Toute l'histoire du film Vice-Versa dans un album grand format, pour un moment de lecture à partager entre parents et enfants. - L'histoire complète du film avec des textes courts et faciles à lire, rythmés par des dialogues et des images en pleine page. Dès 3 ans. Résumé : Les Emotions de Riley l'épaulent au quotidien pour qu'elle soit la plus épanouie possible. Aussi, quand la fillette déménage à contrecoeur à l'autre bout du pays, Peur, Tristesse, Dégoût et Colère se mettent aux commandes pour l'aider à s'adapter à sa nouvelle vie. Et cela se révèle bien plus difficile que prévu...