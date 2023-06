Spidey et ses amis extraordinaires : Mission contre Electro

Les histoires des petits héros de la série animée Spidey et ses amis extraordinaires ! - Un petit album épais, illustré de 32 pages, relié cartonné, avec un niveau et un temps de lecture (env. 5 min) adaptés aux plus petits. - Une histoire inédite pour suivre les missions des jeunes Peter Parker (Spidey), Gwen Stacy (Ghost-Spider) et Miles Morales (Spin). - Des nouvelles aventures qui sont l'occasion de faire découvrir aux enfants la bienveillance, le courage, l'amitié et la force du travail en équipe ! Pour les 3-5 ans. L'histoire : Les trois amis se promènent en ville, quand Electro passe à l'attaque. Avec sa nouvelle arme, elle plonge New York dans le noir ! Vite, les petits super-héros s'adaptent à l'obscurité et filent affronter la vilaine...