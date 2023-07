Trouve ton équilibre. Méditations pour apprendre aux enfants à écouter leur corps et leurs émotions

Un guide pour accompagner des temps calmes avec vos enfants : un moment de bien-être, de détente grâce à des histoires méditatives et des conseils pratiques. Une méditation sous forme d'histoire pour chaque chakra, en plus de sa présentation et d'exercices pratiques pour apprendre l'harmonisation du corps, du cœur et l'esprit. Un parfait mélange de fiction et de pratique, sur fond de bien-être et de sophrologie.