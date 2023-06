Guide Petaouchnok Finlande

Helsinki, sauna, Laponie, what elfe ? Vous prévoyez de partir en Finlande ? Excellente nouvelle ! Et re-bonne nouvelle : vous allez pouvoir partir avec un guide Petaouchnok ! Avec cette nouvelle collection de guide, découvrez une nouvelle manière de voyager et de préparer votre voyage ! - Projetez-vous en un coup d'oeil en Finlande avec près de 300 photos - Découvrez des expériences originales, des propositions de séjour et des itinéraires clés en main qui font la part belle aux mobilités douces. - Profitez d'une sélection d'adresses responsables et de conseils concrets pour limiter votre impact - Accédez à une carte digitale pour retrouver toutes les adresses, expériences et autres itinéraires directement sur votre téléphone. Et c'est parti pour une découverte de la Finlande du Nord au Sud, entre petits ports animés de la côte occidentale et étendues sauvages de la Laponie, entre virées paddle sur les lacs scintillants du centre, randonnées dans les parc nationaux et déambulations dans les rues d'Helsinki, la capitale du design. Il ne vous reste plus qu'à choisir votre camp : team hiver avec aurores boréales et traineaux à chien, ou team été avec soleil de minuit et bivouac en canoé. Dans les 2 cas, ça se finira bien... et dans un sauna ! Bon voyage ! PETAOUCHNOK, c'est le compte Instagram créé par Antoine Delaplace et Raphaël de Casabianca (présentateur de Rendez-vous en terre inconnue). Avec ces tout premiers guides, ils souhaitent faire de votre prochain voyage une expérience encore plus responsable et inattendue.