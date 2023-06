Cocottes en papier

Un cahier proposant 30 modèles de cocottes à plier, avec un mode d'emploi très simple et en images, et une règle du jeu. 10 cocottes avec de jolis motifs et prêtes à l'emploi, 12 cocottes à colorier, 8 cocottes à personnaliser. Plus de 20 idées de défis : qui suis-je ? ; dis-moi mon avenir ; spécial défis sportifs (ex. : sauter à cloche-pied, faire la roue...) ; gages de récré (faire des grimaces, mime, chant...) ; cocotte "mort de rire" (devinettes et charades) ; cocotte Action/Vérité ; spécial vacances ; cocotte "animal totem" ; cocotte "quiz animaux rigolos" ; cocotte "talent d'artiste " ; cocotte spécial bêtises... Pour les filles et les garçons. Pour s'amuser en famille et avec ses copains.