The Eminence in Shadow Tome 9

Il est prêt à tout pour devenir une Eminence de l'ombre... mais ses plus gros mensonges vont le rattraper ! Après avoir été propulsé dans un monde parallèle suite à un accident, Cid prend un malin plaisir à interpréter son rôle d'Eminence de l'Ombre, un personnage mystérieux qui influence le cours des événements depuis les coulisses et qui possède d'incroyables pouvoirs. Dans la Tour écarlate qui domine la Cité de l'Anarchie, Shadow est occupé à fourrer un maximum de pièces d'or dans les poches de son manteau, espérant ainsi financer les activités futures de Shadow Garden. Tout à coup, il sent un parfum de bagarre flotter dans l'air... La Reine Sanglante, maîtresse millénaire des vampires, a été ramenée à la vie dans une effusion de sang ! Délaissant son trésor, Shadow se rue vers le lieu de la bataille... Les malentendus et les fausses idées sur fond d'isekai s'enchaînent de plus belle dans The Eminence in Shadow !