Dark Vador Tome 5

Dark Vador fait équipe avec Sabé, l'une des ombres de Padmé Amidala. L'ancienne servante de la Reine et le Seigneur Noir des Sith sont sur la piste d'un officier de l'Empire corrompu, mais d'anciennes connaissances d'Anakin sur Tatooine refont surface... Est-ce un nouveau piège de l'Aube Ecarlate pour faire tomber Vador ? La série Dark Vador continue d'être l'un des plus grands succès de Marvel, il n'y a qu'à voir l'engouement des lecteurs français pour cette série ! Ce cinquième tome se déroule toujours entre L'Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi. Il est également en lien avec la saga Crimson Reign qui se déploie dans les autres séries (comme Star Wars ou Bounty Hunters).