Le Choeur des dragons, T2 : Le Nom de toutes choses

Kihrin D'Mon est recherché dans tout l'Empire. Il croise dans sa fuite le chemin de Janel Theranon, une mystérieuse Jorate qui affirme le connaître. S'il choisit de la suivre, il devra affronter toutes sortes de dangers : une rébellion secrète, un dragon capable de dévaster une cité en une nuit... et l'ennemi mortel de Kihrin, le magicien Relos Var. Car celui-ci possède l'un des artefacts les plus puissants du monde : la Pierre Angulaire qu'on appelle le Nom de Toutes Choses. Si Janel dit vrai, rien ni personne n'empêchera Var de mettre la main sur ce qu'il recherche. Et ce qu'il recherche... est Kihrin D'Mon. " Une histoire trépidante et pleine de surprises, entre trahisons, ambitions et intrigues de haut niveau. Jenn Lyons joue de tout cela avec virtuosité pour faire naître une véritable magie des mots. " Kirkus Reviews