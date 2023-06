Styx riders Tome 5 : Les limbes de Pandore

Les limbes. C'est là, entre rédemption et damnation, que semble se trouver Don depuis son retour à Black Lake. Les Styx Riders, ceux qui étaient ses frères, peinent à lui pardonner son passé dans la police ainsi que sa longue absence en tant que nomade. Propulsé au rang de secrétaire du club, il devra leur prouver qu'il a l'étoffe d'un biker et d'un ami. Tandis qu'il s'adapte tant bien que mal à sa nouvelle vie, il fait la rencontre de Cyrène, une mystérieuse jeune femme qui a décidé de squatter son chalet. Plus il essaie de s'en débarrasser, plus elle revient à la charge... Elle dissimule autant de secrets que Pandore dans sa boîte, il en est persuadé ; et son instinct d'enquêteur le pousse à les percer un à un. Alors que la guerre entre Styx Riders et Titans fait rage, Don et Cyrène parviendront-ils à s'extraire du jeu d'apparences dans lequel ils se sont retrouvés entraînés ?