Histoire du Tour de France

Cette course incroyable a fait rêver des millions de français depuis sa création, en 1903. Imagine, parcourir des milliers de kilomètres à vélo, franchir des cols et des massifs montagneux à travers la France, au milieu des hourras ! Eddy Merckx, Bernard Hinault, Miguel Indurain ou Jeannie Longo : connais-tu les champions qui ont battu des records et accumulé les victoires ?