Tous champions - Tome 02

TOUS AVEC LE XV DE FRANCE Samedi 19 mars 2022. Dans un Stade de France en feu, Antoine Dupont marque l'ultime essai de la victoire face à l'Angleterre. Le XV de France, majestueux, remporte le Tournoi des Six Nations et s'offre par la même occasion le dixième Grand Chelem de son histoire, le premier depuis 2010. Joie, larmes, fierté, soulagement... Plus que le sentiment du devoir accompli, les Bleus et leur staff prennent conscience qu'ils viennent d'entrer dans l'histoire, plus encore, ils ont gagné le respect et l'admiration de tout un pays. Revivez le parcours de cette équipe de France extraordinaire, chacun de ses matches dans ce Tournoi des Six Nations, leurs efforts, leurs doutes, leur abnégation et leur triomphe. Leur passion et leur amour du rugby n'ont jamais failli, faisant de leur épopée de 2022 une histoire exceptionnelle.