Critical Role Vox Machina Origines Tome 1

La bande d'aventuriers connus sous le nom de Vox Machina sauvera le monde. Un jour. Mais avant d'en arriver là, il a bien fallu qu'ils commencent quelque part... Une mystérieuse malédiction sévit dans la ville côtière de Stilben. Six héros en herbe venus d'horizons différents voient leurs chemins se croiser alors qu'ils enquêtent sur des évènements douteux. S'ils commencent par se battre entre eux, ils devront très vite rassembler leurs armes et leurs têtes pour comprendre ce qui se passe ... et éviter de se faire tuer par la même occasion.