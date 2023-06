L'art à la manière Art abstrait . Collage et assemblage - boîte avec accessoires

Une boîte contenant 5 tableaux imprimés en noir et blanc à compléter et à décorer grâce à 10 feuilles prédécoupées avec des formes et des couleurs différentes, un tube de colle, le mode d'emploi et une notice biographique sur Matisse, accompagnée de la présentation de ses oeuvres emblématiques. Thématique des formes.