Prépabac Le Grand Oral Tle générale - Bac 2024. nouveau programme de Terminale

Un outil de travail sur-mesure pour préparer et réussir son Grand Oral, avec des conseils et des simulations pour chaque spécialité. Egalement : un véritable coaching pour faire avancer son projet d'orientation et le défendre le jour J. Une préparation complète de l'épreuve - Pour la partie disciplinaire : - des conseils pour choisir une question dans chacune de ses spécialités - les méthodes pour construire l'exposé et réussir la soutenance le jour J - un entraînement personnalisé, en fonction des spécialités - Pour la dernière partie - un véritable coaching pour mûrir son projet d'orientation tout au long de l'année - des conseils pour monter son dossier Parcoursup - un entraînement spécifique pour réussir la présentation de son projet Inclus : 16 vidéos immédiatement accessibles via un QR code - 13 vidéos sur les techniques oratoires, réalisées par Daniel Murgui-Tomas, coach en prise de parole - 3 simulations d'oral avec de vrais élèves et un vrai jury Gratuit, avec l'achat du livre : un abonnement au site de révision (Lien -> http : //www. annabac. com/) - Dans chaque matière, sur chaque thème du programme de Tle, un parcours de révision interactif : avec des fiches, des quiz et des sujets corrigés - Des conseils pour bien s'orienter