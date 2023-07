L'âme des Parangons

On les avait condamnés au bagne, sans espoir de retour. Une centaine d'hommes et de femmes, enchaînés, alignés dans le convoi les menant vers leur dernière demeure. Des individus issus de tous les royaumes, et coupables - le plus souvent - des crimes dont on les accusait. Mais au cours de cet ultime voyage, le destin devait en décider autrement. Lors d'une terrible tempête de sable, aveuglant les gardiens, rendant les bêtes folles de terreur, les prisonniers se retrouvent libres à nouveau. Mais dénués de tout, dans des territoires inhospitaliers, livrés à eux-mêmes, à leur sauvagerie, à leurs différences, à leur soif de paix... ou de vengeance. La tempête a aussi exhumé les ruines d'une cité si ancienne qu'aucune carte ne la mentionne. Est-ce le signe que certains attendaient ? Une chance unique d'établir une communauté de repentis, de racheter leurs âmes ? Ou une occasion inespérée de fonder un royaume de brigands ? Et de prendre leur revanche sur l'injustice dont ils ont souffert... Né en 1970, Pierre Grimbert, avec le formidable succès du Secret de Ji paru en 1998, change à tout jamais la fantasy francophone. Alliant un style fluide et vivant, des per­sonnages inoubliables et une inventivité hors pair, Pierre Grimbert est l'un des auteurs incontournables de la fantasy francophone. Après Le Sang des Parangons, il explore à nouveau son univers avec ce nouveau roman captivant qui se lit indépendamment