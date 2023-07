Comment découvrir l'Islande en touriste écoresponsable ? Comment approcher les volcans ? Où voir les glaciers ? Comment observer les oiseaux migrateurs ? Quand admirer les aurores boréales ? Pourquoi randonner à pied, à cheval ? Quels pièges éviter ? Quelles pratiques respecter ? Passeport pour l'un des pays où l'on est le plus heureux. L'Islande compte parmi les destinations dont rêvent les voyageurs en quête de nature, de grands espaces et d'activités outdoor. Tous ont à l'esprit ses volcans en éruption, ses glaciers vêlant dans les fjords, ses cascades, ses geysers et ses bains d'eau chaude, ses sommets enneigés et ses plages de sable noir, ses étendues lunaires ponctuées d'une végétation aux couleurs fluorescentes... Tandis que les touristes se pressent sur les sites les plus " instagrammés ", les informations d'un guide expert n'ont jamais été aussi précieuses. Arnaud Guérin a effectué 80 séjours en Islande où il va observer et photographier les éléments, la faune, la flore comme la culture insulaire, en accompagnant des naturalistes, de photographes ou de sportifs amateurs. Son expérience et ses recommandations permettent de sortir des sentiers battus, dans le respect de l'environnement et des règlementations locales. Grâce à ses " clés " et ses coups de coeur, les amoureux de la nature, randonneurs, chasseurs d'images, cavaliers, cyclistes ou simples conducteurs, éviteront les pièges et profiteront réellement du soleil de minuit et des aurores boréales, des mammifères marins, des oiseaux à profusion. De cette nature à couper le souffle que seule l'Islande recèle.