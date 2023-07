Guide Bourgogne 2023 Petit Futé

Une histoire, un patrimoine, un vin... La Bourgogne a ses ambassadeurs, qui, de coutume, forment le plus joli des résumés. Le plus pratique aussi. Car si la vigne, les rues pavées ou les tuiles vernissées demeurent des images fortes, élevées au rang de symboles, elles n'en cachent pas moins toute la richesse d'une géographie et la diversité des paysages. Avec ses quelques 31 600 km2, la Bourgogne se place au sixième rang des régions françaises, en terme de superficie, soit, plus que la taille d'un pays comme la Belgique ! Sur la carte : quatre départements. A l'est, la Côte-d'Or (21), Capitale des ducs de Bourgogne, Dijon est à la fois préfecture et siège du conseil de région. Au sud, depuis Mâcon, la Saône-et-Loire (71) sous la coupe administrative de Mâcon et l'aura culturelle de Chalon-sur-Saône. A l'ouest, la Nièvre (58) et sa préfecture, Nevers. Enfin, le département de l'Yonne (89), au nord, constitue la dernière part de ce quatre-quarts. La meilleure saison pour visiter la région ? Que l'on se rassure, face aux frimas, de nombreux hôtels et restaurants font rougir l'âtre et offrent gîte et couvert, douillets et réconfortants. Aux grandes chaleurs, de nombreux lacs permettent de se rafraîchir les idées. L'automne réserve de superbes décors à qui veut apprécier les charmes du coin, avec en point d'orgue la beauté des vignes.