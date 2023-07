L'infirmier(e) en gériatrie. Repères et pratiques de soin

La gériatrie est une spécialité exigeante avec des parcours de soins spécifiques. Elle se fixe comme objectif de préserver l'indépendance fonctionnelle et la qualité de vie tout en privilégiant le maintien à domicile et l'infirmier joue un rôle de premier plan dans la mise en oeuvre de ce parcours de soin spécifique. Cet ouvrage dresse un état des lieux des rôles et des missions des infirmiers en gériatrie et permet de se projeter dans l'avenir de notre système de santé pour répondre au défi majeur du vieillissement de la population. Il propose une approche didactique fondée sur 3 axes importants : la prévention le dépistage et les différentes thérapeutiques qui font chacun l'objet d'une partie. La première définit les concepts du vieillissement la deuxième est consacrée aux préventions et aux dépistages des pathologies du grand âge et la troisième développe les différentes thérapeutiques. Une quatrième et dernière partie souligne le rôle clé et la place particulière de l'IDE en gériatrie. Rédigé de manière claire et synthétique l'objectif de cet ouvrage est de donner du sens et des outils aux professionnels en gériatrie et de donner envie d'accompagner la personne âgée et ses proches.