Histoire-Géographie-EMC- CRPE 2024-2025 - Epreuve écrite d'admissibilité

Hatier CRPE, LA COLLECTION DE REFERENCE pour tous les candidats et les candidates au concours de professeur des écoles. Un ouvrage pour réussir l'épreuve écrite d'application en histoire-géographie-enseignement moral et civique. - Toutes les connaissances nécessaires pour se préparer à enseigner ces disciplines à l'école primaire (les démarches pédagogiques, les pratiques) et les savoirs disciplinaires à maitriser (les cours et des tests d'autoévaluation) - Une préparation complète avec des conseils de méthode pour l'épreuve et des sujets commentés et corrigés.