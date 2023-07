En classe avec Rémi sans famille. En 52 épisodes

Et si l'on apprenait mieux en voyageant ? C'est ce que prétend Rémi, l'enfant sans famille qui n'est jamais allé à l'école. Il nous encourage à le suivre dans son tour de France pour nous initier à la géographie, au théâtre, aux mathématiques, à la musique, etc. tout cela en nous aidant à nous interroger sur le comportement des hommes et des femmes qu'il va rencontrer tout au long de ce voyage initiatique.