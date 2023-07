L'énigme Robert Oppenheimer

Si la postérité a stigmatisé Robert Oppenheimer comme "le père de la bombe atomique" , il fut surtout l'un des plus brillants scientifiques de l'Histoire. Suivez-le de son enfance new-yorkaise à ses dernières années à Princeton, en passant par quelques-uns des centres scientifiques les plus prestigieux d'Europe, et bien sûr par l'incroyable aventure du projet Manhattan et du laboratoire de Los Alamos, d'où sortirent les premières bombes atomiques. Voici le portrait d'une personnalité complexe et tourmentée, esthète et érudit, qui milita ensuite et jusqu'à la fin de sa vie, contre la prolifération des armes nucléaires et le développement d'une arme encore plus destructrice : la bombe à hydrogène, ou "bombe H" . Alors que l'ombre de cette menace plane encore sur notre monde, cette biographie vous permettra de mieux en comprendre les enjeux en vous replongeant au coeur de ses origines.