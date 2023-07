Le mystère Oppenheimer

Dans un laboratoire secret du Nouveau-Mexique, un homme dirige des recherches ultrasensibles sur une arme révolutionnaire. Son but ? Mettre fin à la Seconde Guerre mondiale. En acceptant de conduire le projet Manhattan, Robert Oppenheimer allait changer la face du monde et faire de la menace nucléaire une réalité. Physicien surdoué, le savant s'est avéré être un leader charismatique, capable de rassembler les plus grands chercheurs et d'impliquer plus de 100 000 personnes. Pourtant, entre choix éthiques et menaces politiques, la vie du scientifique fut, elle aussi, proche de l'explosion. Pour bien comprendre toute la complexité de ce personnage hors du commun et découvrir les origines de la bombe atomique, laissez-vous captiver par ce livre-jeu original. Pour avancer dans votre lecture, vous devrez résoudre des énigmes en faisant appel aux souvenirs du savant, comme autant de flflashbacks troublants.