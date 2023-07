Les histoires de P'tit Sami Maternelle (3-5 ans): Sami et Julie jouent aux pirates

Dans le grenier de Papi et Mamie, Sami et Julie découvrent une malle remplie de capes et de chapeaux. Ils se déguisent en pirates et imaginent découvrir un coffre rempli de pièces d'or... Cette collection de lecture à deux voix, dans laquelle l'adulte lit le texte et l'enfant nomme les mots illustrés, permet à l'enfant de structurer son langage, de se préparer à l'apprentissage de la lecture, et de comprendre ses propres émotions grâce à des thèmes qui lui sont familiers.